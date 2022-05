Nave russa Bobrov colpita dalle forze ucraine | in fiamme nel Mar Nero a largo dell' Isola dei Serpenti

Advertising

TgLa7 : #Ucraina: 'Fregata russa sta bruciando, colpita da un razzo ucraino'. Stato maggiore #Kiev, 'Mosca ha perso una nave' - piccologabri : RT @agambella: #Siria Nel porto di Latakia è entrata la nave da trasporto russa contenente grano ucraino; per fonti occidentali sarebbero q… - rosaroccaforte : RT @agambella: #Siria Nel porto di Latakia è entrata la nave da trasporto russa contenente grano ucraino; per fonti occidentali sarebbero q… - Piergiulio58 : Ucraina, forti esplosioni a Kherson. Odessa: in fiamme altra nave russa - - FatimaCurzio : RT @ilmessaggeroit: Nave russa Bobrov nel Mar Nero in fiamme: è la più recente unità di supporto logistico -

RaiNews

L'Ucraina colpisce ancora. LaVsevolod Bobrov è in fiamme nel Mar Nero: sarebbe stata colpita durante il viaggio verso l'Isola dei Serpenti. A sostenerlo il portavoce dell'Amministrazione militare regionale di Odessa, ...... trattative per evacuare feriti da acciaieria Mariupol Crimea e Donbass, no di Zelensky a Russia Ucraina, Onu: "Uccisi 3.496 civili da inizio guerra" Nel Mar Nero è in fiamme un'altra. Lo ... La nave russa sospettata di trasportare grano rubato in Ucraina avvistata in Siria L'Ucraina colpisce ancora. La nave russa Vsevolod Bobrov è in fiamme nel Mar Nero: sarebbe stata colpita durante il viaggio verso l'Isola dei Serpenti. A sostenerlo il portavoce dell'Amministrazione ...La Guerra in Ucraina arriva al 78esimo giorno. Sono tanti gli avvenimenti di giornata su tutte le parole di Zelensky rilasciate a “Porta a Porta”. Da Mosca Putin rilascia nuove dichiarazioni in merito ...