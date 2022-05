Nardella al M5s | ' Basta giravolte o niente alleanza con il Pd'

Advertising

Divorex8 : RT @P_Rava: “Nardella avverte il M5S: alleanza a rischio.” E niente. Fa già ridere così. - globalistIT : - MauroCapozza : RT @P_Rava: “Nardella avverte il M5S: alleanza a rischio.” E niente. Fa già ridere così. - micheilucia : RT @P_Rava: “Nardella avverte il M5S: alleanza a rischio.” E niente. Fa già ridere così. - Massimo22185550 : RT @P_Rava: “Nardella avverte il M5S: alleanza a rischio.” E niente. Fa già ridere così. -

'I sindaci sono pienamente disponibili a dare una mano al Pd in questa campagna elettorale delle politiche - ha spiegato Lepore, commentando l'intervista del sindaco di Firenzein merito al ...Il sindaco di Firenze Dario, in un'intervista a Repubblica, ha dichiarato: "Patti chiari, amicizia lunga. Se si vuol proseguire l'alleanza con il, vanno sciolti subito i nodi su politica estera, giustizia sociale e ...Giovedì, 12 maggio 2022 Home > aiTv > Pds-M5s, Lepore: sindaci vogliono dare una mano a centrosinistra Bologna, 12 mag. (askanews) - I sindaci vogliono "dare una mano al centrosinistra" e Bologna è "u ...Il sindaco di Firenze parla dell'alleanza con i 5 stelle e delle tensioni interne alla maggioranza, a cominciare dalla scelta di inviare le armi in Ucraina, e le sue parole suonano come una sorta di a ...