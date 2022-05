Mediaset España riduce l’utile del 35% nel primo trimestre 2022 (Di giovedì 12 maggio 2022) Mediaset riduce i profitti del 35% a causa dell’aumento dei costi Expansiòn, pagina 12. Mediaset España ha ottenuto un utile netto di 23,7 milioni di euro nel primo trimestre, il 35,4% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, a causa dell’andamento “inferiore alle aspettative” del mercato pubblicitario e dei maggiori costi. Il fatturato del gruppo audiovisivo, che possiede Telecinco e Cuatro, è aumentato del 2,2% a 188 milioni di euro. Mediaset España ha fatturato 167,2 milioni attraverso la pubblicità, con un aumento del 2,1% rispetto al primo trimestre del 2021, mentre i ricavi pubblicitari digitali sono cresciuti del 23,9%. Gli altri ricavi del gruppo, che comprendono la vendita di contenuti a ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 12 maggio 2022)i profitti del 35% a causa dell’aumento dei costi Expansiòn, pagina 12.ha ottenuto un utile netto di 23,7 milioni di euro nel, il 35,4% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, a causa dell’andamento “inferiore alle aspettative” del mercato pubblicitario e dei maggiori costi. Il fatturato del gruppo audiovisivo, che possiede Telecinco e Cuatro, è aumentato del 2,2% a 188 milioni di euro.ha fatturato 167,2 milioni attraverso la pubblicità, con un aumento del 2,1% rispetto aldel 2021, mentre i ricavi pubblicitari digitali sono cresciuti del 23,9%. Gli altri ricavi del gruppo, che comprendono la vendita di contenuti a ...

Advertising

sottomarca : @grande_flagello loro non hanno capito che adesso ci riprendiamo pure mediaset españa - AndreaAAmato : E alla fine Media For Europe dovrà pagare di più per riprendersi Mediaset España @QuiMediaset_it - tvzoomitalia : E alla fine Media For Europe dovrà pagare di più per riprendersi Mediaset España @QuiMediaset_it -

Mediaset Espana: utili e margini I trim in netto calo, +2,2% ricavi a 188mln Mediaset Espana, controllata di MediaForEurope, ha riportato utili e margini in calo di oltre il 30% nel primo trimestre 2022 a causa della netta risalita dei costi operativi a fronte di ricavi in ... TV italiana promossa tra le 5 migliori al mondo ... che da quando ha trasferito la sua sede legale in Olanda, punta adesso ad acquisire la totalità delle azioni di Mediaset Espana , in una continua espansione internazionale. In quanto ad innovazione, ... Trend-online.com Espana, controllata di MediaForEurope, ha riportato utili e margini in calo di oltre il 30% nel primo trimestre 2022 a causa della netta risalita dei costi operativi a fronte di ricavi in ...... che da quando ha trasferito la sua sede legale in Olanda, punta adesso ad acquisire la totalità delle azioni diEspana , in una continua espansione internazionale. In quanto ad innovazione, ... MFE riduce soglia minima offerta su Mediaset España