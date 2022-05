LIVE Giro d’Italia 2022, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo insegue a 4? Diego Rosa, in fuga da solo (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 15.04 Prima leggera accelerazione in gruppo. Sempre Thomas de Gendt della Lotto-Soudal a fare l’andatura. 15.01 111 km al traguardo. Il vantaggio di Rosa scende a 3’45”. 14.58 Nel frattempo l’account del Giro d’Italia ci ricorda un aneddoto su Diego Rosa che, dopo i 293 km della Milano Sanremo di quest’anno, è tornato a casa, a Montecarlo, percorrendo altri 50 km in bicicletta: A short funny story: at the end of the @Milano Sanremo 2022, after 300 km of racing, @Diegoro 89 cycled home. The rider, who LIVEs in Monte Carlo, thus had a further ride of about 50 ... Leggi su oasport (Di giovedì 12 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL15.04 Prima leggera accelerazione in. Sempre Thomas de Gendt della Lotto-Soudal a fare l’andatura. 15.01 111 km al traguardo. Il vantaggio discende a 3’45”. 14.58 Nel frattempo l’account delci ricorda un aneddoto suche, dopo i 293 km della Milano Sanremo di quest’anno, è tornato a casa, a Montecarlo, percorrendo altri 50 km in bicicletta: A short funny story: at the end of the @Milano Sanremo, after 300 km of racing, @ro 89 cycled home. The rider, whos in Monte Carlo, thus had a further ride of about 50 ...

giroditalia : ???This is what we call a FULL GAS start! Follow live ?? - giroditalia : ???? Il Giro d'Italia 2022 è partito! Segui il live. ???? The 2022 Giro d'Italia is underway! Follow the race. ???? ¡El G… - SkySportF1 : ?? LECLERC VOLA A MIAMIIII ?? Il giro pole fantastico del monegasco ? ???? Gara domenica alle 21.30, tutto LIVE su Sky… - DanieleMeloni80 : La Metropolitan Police annuncia un altro giro di multe per il #Partygate. Sono 50 le persone sanzionate. Downing St… - Anakin77cr : @LiveBianconera @Campanelli11 Se chiedo di venire il live faccio sembrare @fdrpzebra16 in chierichetto meglio evitare a sto giro -