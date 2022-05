La via per semplificare gli appalti. Ci scrive il presidente dell’Anac (Di giovedì 12 maggio 2022) Al direttore - L’eccesso di regole in Italia è un problema serio e reale. La priorità per tutti – governo, Parlamento, amministrazioni pubbliche, autorità indipendenti – deve essere quello di semplificare, e non creare altre norme. Come Autorità nazionale anticorruzione, abbiamo posto la semplificazione della Pubblica amministrazione quale linea guida del nostro operato. I provvedimenti che da tempo cerchiamo di portare avanti vanno in tale direzione. Uno di questi, importantissimo, è la riduzione delle stazioni appaltanti. Oggi in Italia esistono 42.657 stazioni appaltanti e centrali di committenza (di cui operative 39.429, con oltre 100.000 centri di spesa), dove ciascuno bandisce gare e gestisce appalti, pur senza averne le competenze economiche, informatiche e dimensioni operative di scala per spuntare prezzi favorevoli e svolgere le gare al meglio ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 12 maggio 2022) Al direttore - L’eccesso di regole in Italia è un problema serio e reale. La priorità per tutti – governo, Parlamento, amministrazioni pubbliche, autorità indipendenti – deve essere quello di, e non creare altre norme. Come Autorità nazionale anticorruzione, abbiamo posto la semplificazione della Pubblica amministrazione quale linea guida del nostro operato. I provvedimenti che da tempo cerchiamo di portare avanti vanno in tale direzione. Uno di questi, importantissimo, è la riduzione delle stazioni appaltanti. Oggi in Italia esistono 42.657 stazioni appaltanti e centrali di committenza (di cui operative 39.429, con oltre 100.000 centri di spesa), dove ciascuno bandisce gare e gestisce, pur senza averne le competenze economiche, informatiche e dimensioni operative di scala per spuntare prezzi favorevoli e svolgere le gare al meglio ...

