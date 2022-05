Killnet e l’attacco hacker: che rischi corre l’Italia? (e il sito del Senato è ancora down) (Di giovedì 12 maggio 2022) Siti istituzionali (e non solo) che cadono come foglie in autunno. Rivendicazioni sui canali Telegram di un gruppo hacker molto vicino al Cremlino. Smentite di rito che, però, sembrano essere a loro volta smentite dalla palese evidenza dei fatti. l’Italia in queste ore è nella morsa di un malware di vecchia generazione utilizzato dal gruppo di pirati informatici Killnet. Colpiti diversi portali: da quello del Ministero della Difesa (che però ha voluto smentire questa notizia), a quello dell’ACI, passando per l’Istituto Superiore di Sanità all’IMT di Lucca. Tutti questi portali, nel corso della notte, sono tornati a essere funzionanti. Ma questa mattina, alle ore 8, il sito del Senato della Repubblica italiana risulta essere ancora irraggiungibile. Killnet, gli ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Siti istituzionali (e non solo) che cadono come foglie in autunno. Rivendicazioni sui canali Telegram di un gruppomolto vicino al Cremlino. Smentite di rito che, però, sembrano essere a loro volta smentite dalla palese evidenza dei fatti.in queste ore è nella morsa di un malware di vecchia generazione utilizzato dal gruppo di pirati informatici. Colpiti diversi portali: da quello del Ministero della Difesa (che però ha voluto smentire questa notizia), a quello dell’ACI, passando per l’Istituto Superiore di Sanità all’IMT di Lucca. Tutti questi portali, nel corso della notte, sono tornati a essere funzionanti. Ma questa mattina, alle ore 8, ildeldella Repubblica italiana risulta essereirraggiungibile., gli ...

