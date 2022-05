Juventus-Inter 2-4, Allegri: “Espulsione? Uno dell’Inter mi ha dato una pedata e ho reagito” (Di giovedì 12 maggio 2022) “Espulsione? Uno dell’Inter mi ha dato una pedata, ho reagito e mi ha espulso giustamente. Non cambia niente sapere cosa sia successo in quella occasione, dobbiamo fare i complimenti all’Inter per la vittoria. Quest’anno non abbiamo vinto alcun trofeo, questa rabbia che abbiamo dentro va tenuta per l’anno prossimo, in cui dobbiamo tornare a vincere. C’è solamente da ringraziare i ragazzi, c’è amarezza perché hanno fatto una buona prestazione. Dispiace perché abbiamo fatto una bella rimonta e a Torino non siamo riusciti a fare risultato con l’Inter, stasera avremmo potuto avere la rivincita, ma non è andata bene. Gli episodi a volte vanno a favore e a volte contro. Posso solamente fare i complimenti ai giocatori dell’Inter e all’arbitro, noi abbiamo ... Leggi su sportface (Di giovedì 12 maggio 2022) “? Uno dell’mi hauna, hoe mi ha espulso giustamente. Non cambia niente sapere cosa sia successo in quella occasione, dobbiamo fare i complimenti all’per la vittoria. Quest’anno non abbiamo vinto alcun trofeo, questa rabbia che abbiamo dentro va tenuta per l’anno prossimo, in cui dobbiamo tornare a vincere. C’è solamente da ringraziare i ragazzi, c’è amarezza perché hanno fatto una buona prestazione. Dispiace perché abbiamo fatto una bella rimonta e a Torino non siamo riusciti a fare risultato con l’, stasera avremmo potuto avere la rivincita, ma non è andata bene. Gli episodi a volte vanno a favore e a volte contro. Posso solamente fare i complimenti ai giocatori dell’e all’arbitro, noi abbiamo ...

