Gaia Zorzi commenta la rottura tra Manuel e Lulù e punge Bortuzzo: “Se lei avesse vinto…” (Di giovedì 12 maggio 2022) Gaia Zorzi, meravigliosamente sincera come sempre, ha commentato la recente rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè a pochi mesi di distanza dalla fine del Grande Fratello Vip. Gaia Zorzi commenta la rottura tra Manuel e Lulù e punge Bortuzzo Ma Manuel ha tolto tutte le foto con Lulù da Instagram? Chissà se ora si... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 12 maggio 2022), meravigliosamente sincera come sempre, hato la recentetraSelassiè a pochi mesi di distanza dalla fine del Grande Fratello Vip.latraMaha tolto tutte le foto conda Instagram? Chissà se ora si... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Pisolino10 : @zorzi_gaia I tatuaggi vanno e vengono !! - TettaLorenzoni : @zorzi_gaia RISPETTO PER LULÙ - SoleFairyLu : @zorzi_gaia spillando in libertà mostra il suo lato da fatina ?? @FaTinaameta @JordeenFairy - ylenia_damore : @zorzi_gaia Puoi anche farti I cazzi degli altri ma non sparare cazzate. La vittoria del gf non c'entra proprio nulla, assurdita' - PMaria78 : @zorzi_gaia Lo pensavo anche io -