Fiumicino | volano stracci in Consiglio comunale | il centrodestra prepara un esposto al Prefetto

(Di giovedì 12 maggio 2022)– Continua lo scontro trae Presidenza del. Dopo l’accusa mossa dai consiglieri di opposizione (leggi qui) e la replica della presidente Vona (leggi qui), la minoranza controbatte parlando di “abuso politico” da parte dell’Amministrazione: “Non possiamo che prendere atto di che basso livello di democrazia abbiamo raggiunto e per protesta abbiamo abbandonato l’aula durante una seduta che non doveva esserci!”. “Secondo l’articolo 52 (punto 1) del regolamento consiliare – spiegano – se i documenti per la seduta non vengono trasmessi nei modi e nei tempo opportuno, e su richiesta dei consiglieri, i lavori possono essere rinviati. Ciononostante, le nostre richieste, con tanto di nota protocollata, non sono state accolte per ...

Il Faro online

