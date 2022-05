F1 | Red Bull in Spagna con nuovi aggiornamenti | RB18 ancor più “dimagrita”

(Di giovedì 12 maggio 2022) Il confronto degliin F1 tiene banco. In una categoria in cui vige il tetto di spesa, i team devono assolutamente tener conto delle risorse e di come impiegarle. Stando ad alcune indiscrezioni che filtrano dal paddock, il “tesoretto” a disposizione di ogni squadra sarebbe pari a circa 10 milioni di dollari. Ecco che ogni scuderia sta applicando una sua strategia in merito. La Ferrari, fino a questo momento, non ha apportato alcuna modifica sostanziale alla F1-75, badando all’ottimizzazione del proprio pacchetto e raccogliendo due vittorie e diversi podi. Discorso diverso per Redche, già dalla seconda tornata di test pre-season, ha costantemente introdotto delle novità più o meno importanti. Alla prova dei fatti, nelle ultime due gare, lasi è dimostrata leggermente più veloce e questo ha messo nelle migliori ...

di Andrea Gussoni L aha messo la freccia . La vittoria di Max Verstappen a Miami ha sancito il sorpasso in pista su Charles Leclerc che è ancora in vetta al mondiale ma sa sarà dura giocarsela con il campione in ...Imola e Miami hanno messo in luce due scuderie nelle rispettive lotte ai vertici della classifica e a centro - gruppo.ha messo a segno una doppietta nella trasferta in riva al Santerno, seguita dalla vittoria in rimonta all'Hard Rock Stadium, mentre Alfa Romeo ha espresso una competitività degna di una terza ...La Ferrari si prepara al prossimo round del Mondiale 2022 di F1 a Barcellona (Spagna) con la voglia di porre fine alla serie di vittorie di Max Verstappen (Red Bull). I successi dell'olandese a Imola ...ROMA - Messo in archivio il Gran Premio di Miami, in casa Ferrari è tempo di bilanci. Il trend positivo della Red Bull, due volte vincente con Max Verstappen nelle ultime due tappe, impone alla ...