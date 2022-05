“Eurovision 2022”: la seconda semifinale andrà in onda giovedì 12 maggio, non l’11 maggio (Di giovedì 12 maggio 2022) “Eurovision 2022”: la seconda semifinale di uno dei programmi più seguiti al mondo andrà in onda giovedì 12 maggio 2022 e non l’11 maggio come si diceva invece su Rai1. Pronti ad esibirsi, questa volta, saranno i restanti 18 paesi che si sfideranno per aggiudicarsi un posto in finale, prevista per sabato 14 maggio 2022, in diretta dal Pala Olimpico di Torino.



"Eurovision 2022" è la nuova edizione di uno dei programmi più seguiti al mondo, che è stato ospitato in Italia per la terza volta. Gli ottimi risultati in termini di ascolto registrati nella prima semifinale hanno confermato il grande interesse del pubblico.

