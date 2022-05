Corea del Nord ammette primo caso Covid Kim | Massima emergenza

Advertising

PECHINO - Kim Jong - un aveva provato in tutti i modi a non far entrare il virus inNord negli ultimi due anni e mezzo, sigillando i confini e isolando ancora di più il suo Regno eremita dal restomondo. Non ce l'ha fatta. Il primo focolaio di Covid è stato registrato ...Ultim'ora Seul, 12 maggio 2022 - LaNord ha lanciato "un missile balistico non identificato" verso il MareGiappone. Lo ha riferito il capo di Stato maggiore congiunto sudcoreano, poche ore dopo l'annuncio di Pyongyang ...Solitamente Corea del Sud è sinonimo di esport in tutto il mondo. La nazione asiatica è una delle più avanti per quanto riguarda la scena nazionale locale, la generazione di talenti internazionali e l ...Roma, 12 mag. (askanews) - La Corea del Nord ha annunciato di aver rilevato il suo primo caso di Covid-19 dall'inizio della pandemia e i media ...