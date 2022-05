Conte prepara il rodeo contro Draghi in parlamento. A fine mese ci sarà un voto su armi e Ucraina (Di giovedì 12 maggio 2022) Il premier sarà in aula il 19 maggio per un'informativa sulla guerra ma lo showdown vero ci sarà solo la settimana successiva. M5s insiste con la strategia del logoramento per conquistare qualche titolo sui giornali e qualche zero virgola nei sondaggi Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 12 maggio 2022) Il premierin aula il 19 maggio per un'informativa sulla guerra ma lo showdown vero cisolo la settimana successiva. M5s insiste con la strategia del logoramento per conquistare qualche titolo sui giornali e qualche zero virgola nei sondaggi

Advertising

ragusaibla : @PoliticaPerJedi Vero, panorama insolito, ma la sensazione è che Conte prepara la trappola quando ci sarà da rifina… - salvatoremero12 : Ricciardi: Durante la pandemia Conte riferiva alle Camere ogni 15 giorni....il mondo è cambiato in pochi giorni. Se… - pieroausilio98 : @FBiasin Sempre colpa di Conte, la dirai mai una parola sulla proprietà che ha smantellato una squadra e che si pre… - eolobrezza : @Marchese_OC la democrazia parlamentare consiste principalmente in questo. poi, tanti politici non sanno neanche co… - GianluPisu94 : RT @SecolodItalia1: Conte pacifista fa la guerra a Draghi e prepara una mozione contro l’invio delle armi a Kiev -