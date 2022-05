Congedo mestruale: in Spagna è quasi realtà (Di giovedì 12 maggio 2022) Assentarsi dal lavoro a causa di dolori provocati dal ciclo mestruale non è possibile, non in Italia, non in un Paese in cui l’endometriosi nello stato iniziale non è riconosciuta come una patologia invalidante, non quando la maggior parte delle persone crede che possa bastare un antidolorifico per rimettersi a lavoro e trascorrere allegramente la giornata in ufficio o da qualsiasi altra parte. Ma in Spagna è diverso, o almeno così potrebbe essere molto presto. Sì perché attorno al tavolo del governo si discute della possibilità che potrebbe concedere alle donne tre giorni al mese di Congedo mestruale. Per ora si tratta solo di una proposta, intendiamoci, ma che si configura come un grandissimo passo avanti rispetto alla situazione attuale in Europa e nel resto del mondo. Tre giorni di malattia al mese per le ... Leggi su dilei (Di giovedì 12 maggio 2022) Assentarsi dal lavoro a causa di dolori provocati dal ciclonon è possibile, non in Italia, non in un Paese in cui l’endometriosi nello stato iniziale non è riconosciuta come una patologia invalidante, non quando la maggior parte delle persone crede che possa bastare un antidolorifico per rimettersi a lavoro e trascorrere allegramente la giornata in ufficio o da qualsiasi altra parte. Ma inè diverso, o almeno così potrebbe essere molto presto. Sì perché attorno al tavolo del governo si discute della possibilità che potrebbe concedere alle donne tre giorni al mese di. Per ora si tratta solo di una proposta, intendiamoci, ma che si configura come un grandissimo passo avanti rispetto alla situazione attuale in Europa e nel resto del mondo. Tre giorni di malattia al mese per le ...

