Better call Sonos: sugli smart speaker dell'azienda americana l'assistente ha la voce di Gustavo Fring (Di giovedì 12 maggio 2022) La funzione, per ora disponibile solo in Usa, permette di controllare le funzioni legate alla musica ma non entra in competizione con Google Assistant e Alexa. Arrivano anche Ray, una soundbar piccola ed economica, e tre versioni colorate dell'altoparlante bluetooth Roam Leggi su repubblica (Di giovedì 12 maggio 2022) La funzione, per ora disponibile solo in Usa, permette di controllare le funzioni legate alla musica ma non entra in competizione con Google Assistant e Alexa. Arrivano anche Ray, una soundbar piccola ed economica, e tre versioni colorate'altoparlante bluetooth Roam

Advertising

Enzo_ssj : Una puntata a settimana di Better call Saul. Me lo sto godendo centellinato. Bello. - rob_ciccare10 : Se qualche anno fa mi avessero detto che avrei ritardato la visione dell’ultima stagione di Better Call Saul non ci… - CarmeloSamperi : Better call Sonos: sugli smart speaker dell'azienda americana l'assistente ha la voce di Gustavo Fring… - mangopicado : Mi novio esta viendo Better Call Saul aaah ?? - ALRivadeneyra : @MGolondrinart Better Call Saul La mejor serie del momento -