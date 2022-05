Assalto a Confindustria Torino | 11 misure cautelari

(Di giovedì 12 maggio 2022) La Digos dista dando esecuzione a undici, nei confronti di militanti del centro sociale Askatasuna e di altri collettivi, per l'all'Unione Industriali del capoluogo ...

Nell'assalto, durante un corteo contro l'alternanza scuola - lavoro in seguito alla morte di Lorenzo Parelli e Giuseppe Lenoci, rimasero feriti sei carabinieri e un funzionario della polizia. La Digos di Torino ha eseguito undici misure cautelari nei confronti di militanti del centro sociale Askatasuna e di altri collettivi, per l'assalto all'Unione Industriali del capoluogo piemontese.