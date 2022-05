Alba Parietti presenta il fidanzato e scrive la più bella dichiarazione d’amore (Di giovedì 12 maggio 2022) Nemmeno il tempo di chiedere privacy che Alba Parietti ha cambiato idea e presentato sui social il suo compagno. Alba Parietti ha un fidanzato, dopo tanti anni è di nuovo innamorata e ha voglia di gridarlo al mondo intero. Arrivano così le dediche, una dietro l’altra a distanza di poche ore. Ma Alba, non avevi detto che non potevi parlare di lui perché aveva una situazione complicata? Evidentemente tutto si è risolto e adesso può dire a gran voce che l’amore è una cosa seria. La Parietti pubblica il bacio, la bella serata mentre lei canta al karaoke e lui riprende tutto, poi il selfie di notte nella meravigliosa Roma ma non è tutto, ci sono le dichiarazioni d’amore, quelle che scrivono solo gli innamorati. E’ al ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 12 maggio 2022) Nemmeno il tempo di chiedere privacy cheha cambiato idea eto sui social il suo compagno.ha un, dopo tanti anni è di nuovo innamorata e ha voglia di gridarlo al mondo intero. Arrivano così le dediche, una dietro l’altra a distanza di poche ore. Ma, non avevi detto che non potevi parlare di lui perché aveva una situazione complicata? Evidentemente tutto si è risolto e adesso può dire a gran voce che l’amore è una cosa seria. Lapubblica il bacio, laserata mentre lei canta al karaoke e lui riprende tutto, poi il selfie di notte nella meravigliosa Roma ma non è tutto, ci sono le dichiarazioni, quelle che scrivono solo gli innamorati. E’ al ...

