Advertising

anteprima24 : ** Aggressione ai calciatori dopo ##Avellino-Foggia, la #Digos indaga ** - WiAnselmo : RT @Mediagol: Crotone, il Sindaco Voce su aggressione calciatori: “Atteggiamenti ingiustificabili” - Mediagol : Crotone, il Sindaco Voce su aggressione calciatori: “Atteggiamenti ingiustificabili” - infoitsport : Crotone, il sindaco sull'aggressione ai calciatori: 'Episodio riprovevole' - psb_original : Crotone, il sindaco Voce: 'Aggressione ai calciatori atto riprovevole, esprimo loro la massima vicinanza' #SerieB -

...!1) Un passaggio poi sui tifosi e il recente episodio accaduto ai danni di alcunie ... Sui tifosi e l''" } ] } ]... la violenza non fa parte del nostro stile, le contestazioni ci stanno ma la violenza no' , ha aggiunto in riferimento all'di martedì sera in città nei confronti di alcuni. ...Un grave episodio avrebbe riguardato il calciatore rumeno Claudiu Micovschi ed il tedesco Oliver Kragl. Coinvolti probabilmente anche De Francesco e Maniero Claudiu Micovschi ed Oliver Gragl sarebbero ...«Una aggressione becera messa in atto da quattro individui in ... Come sapevano che la situazione si stava mettendo per il peggio. Tutto parte da un calcio violento dato con la pianta del piede a ...