AEW | Il momento è arrivato | ecco finalmente a Dynamite gli HOOKhausen

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 12 maggio 2022) La sconfitta dipoteva mettere in difficoltà l’alleanza. Infatti Tony Nese ha squashato in pochi secondi Danhausen nel loro match di metà puntata. Mark Sterling ha ordinato l’assalto ai danni del wrestler pintato finché Hook ha deciso di averne abbastanza. Una volta sul ring, Danhausen e Hook hanno sancito la loro alleanza con una stretta di mano dando vita agli. I due combatteranno nel Buy In di Double Or Nothing proprio contro Sterling e Nese. La card di Double Or Nothing aggiornata: AEW Title Match: Hangman Page (c) vs CM Punk AEW Women’s Title Match: Thunder Rosa (c) vs Serena Deeb MJF vs Wardlow Owen Hart Cup Male Final Owen Hart Cup Female Final Buy In Match:vs Mark Sterling & Tony Nese La stretta di mano #?!? Watch ...