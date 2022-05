Versamento F24 codice fiscale errato, come rimediare (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Può capitare, ad esempio con l’Imu o con i tributi locali, di sbagliare a fare un Versamento scrivendo o digitando un codice errato in un F24. Può accadere anche con le addizionali regionali o comunali all’Irpef, quando il Versamento viene eseguito manualmente e non con il prelievo automatico operato dal sostituto d’imposta. Nella compilazione dei modelli F23 e F24 gli errori sono sempre in agguato ricorda laleggepertutti.it. Cosa succede se si fa un Versamento fiscale sbagliato e come rimediare? Il problema è che in questi casi l’Ente creditore del tributo non ha ricevuto la somma dovuta, e potrebbe richiederla nuovamente. In questo caso il cittadino rischia, oltre il danno, pure la beffa, perché è costretto a pagare la stessa cifra ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – Può capitare, ad esempio con l’Imu o con i tributi locali, di sbagliare a fare unscrivendo o digitando unin un F24. Può accadere anche con le addizionali regionali o comunali all’Irpef, quando ilviene eseguito manualmente e non con il prelievo automatico operato dal sostituto d’imposta. Nella compilazione dei modelli F23 e F24 gli errori sono sempre in agguato ricorda laleggepertutti.it. Cosa succede se si fa unsbagliato e? Il problema è che in questi casi l’Ente creditore del tributo non ha ricevuto la somma dovuta, e potrebbe richiederla nuovamente. In questo caso il cittadino rischia, oltre il danno, pure la beffa, perché è costretto a pagare la stessa cifra ...

Advertising

lifestyleblogit : Versamento F24 codice fiscale errato, come rimediare - - zazoomblog : Ultime Notizie – Versamento F24 codice fiscale errato come rimediare - #Ultime #Notizie #Versamento #codice - italiaserait : Versamento F24 codice fiscale errato, come rimediare - marcobennato : @marattin La burocrazia è quella cosa per cui per ogni respiro devi apporre una marca da bollo, un f24 da pagare, u… - pinkspacedude : La mia cronologia è tipo che vuol dire tassa governativa? Come si fa un versamento su conto corrente postale? F24 c… -