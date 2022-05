Ultime Notizie – Salvini-Calenda scintille su ‘dominatrice’ candidata a Como (Di mercoledì 11 maggio 2022) Non si spegne sui social la discussione sulla discesa in politica di Doha Zaghi, la ‘dominatrice’ candidata con Azione alle amministrative a Como ma poi estromessa dalle liste dopo un intervento di Carlo Calenda. Ad alimentare la polemica è uno scambio di Tweet tra lo stesso leader di Azione e Matteo Salvini. Ad accendere la miccia è il messaggio del leader della Lega, che rilancia una immagine con Zaghi protagonista in cui la si vede in costume rosso e stivale nero mentre è nell’atto di dare un calcio a un uomo che indossa una maschera di cartone con la faccia di Matteo Salvini. “Gira un video da dominatrice prendendo a calci nelle parti intime un poveretto con la maschera che mi raffigura e recita frasi blasfeme. Se – scrive il leader leghista – queste sono le proposte di chi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Non si spegne sui social la discussione sulla discesa in politica di Doha Zaghi, lacon Azione alle amministrative ama poi estromessa dalle liste dopo un intervento di Carlo. Ad alimentare la polemica è uno scambio di Tweet tra lo stesso leader di Azione e Matteo. Ad accendere la miccia è il messaggio del leader della Lega, che rilancia una immagine con Zaghi protagonista in cui la si vede in costume rosso e stivale nero mentre è nell’atto di dare un calcio a un uomo che indossa una maschera di cartone con la faccia di Matteo. “Gira un video da dominatrice prendendo a calci nelle parti intime un poveretto con la maschera che mi raffigura e recita frasi blasfeme. Se – scrive il leader leghista – queste sono le proposte di chi ...

