Roma-Feyenoord | il romeno Istvan Kovacs dirigerà la finale di Tirana

Advertising

OfficialASRoma : ?? Tirana, Roma-Feyenoord ?? Da ora e fino alle 13:00 di oggi, gli abbonati possono registrarsi al concorso che darà… - Eurosport_IT : Dopo 31 anni la Roma tornerà a giocare una finale europea: i giallorossi affronteranno il Feyenoord nell'ultimo att… - InArteDrago : RT @oliviasdani: il feyenoord ha 10 giorni per recuperare energie per la finale la Roma 3 siete degli schifosi - AloSecco95 : RT @ilRomanistaweb: ?? Roma-Feyenoord, arbitra il rumeno Kovacs: 2 i precedenti Assistenti Florin Marinescu e Mihai-Ovidiu Artene. Il quarto… - filippoASR1927 : RT @CalcioFinanza: #Roma, l'arbitro romeno Istvan Kovacs scelto per dirigere la finale di Conference con il Feyenoord. L'italiano Irrati al… -

... e lasciare dunque tempo a Mourinho e ai giocatori di preparare la finale di Conference League contro ilin programma mercoledì 25 maggio a Tirana. ' Mi auguro che lapossa vincere la ...Perché in quel caso ladovrebbe poi vestirla anche nella finale di Conference col. E in questi casi la scaramanzia non è mai troppa. Praticamente pronta infine anche la seconda maglia,...Ci sono molte polemiche e caos intorno a Torino-Roma, ultima giornata di Serie A prima della finale di Conference League. La partita con i granata è in programma per domenica 22 maggio, solo 3 giorni ...Romanian referee Istvan Kovacs will officiate the Europa Conference League Final between Roma and Feyenoord. The clash will be played at the Arena Kombetare in Tirana, Albania, on Wednesday May 25 ...