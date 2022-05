Pnrr: Ricci (Pd), 'più fondi strutturali in dl Aiuti e riduzione bonus 110%' (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Per mettere a terra i progetti del Pnrr serve un fondo strutturale molto più grande rispetto all'ultimo Decreto Aiuti e occorre abbassare il superbonus 110”.Così il presidente di Ali e coordinatore dei sindaci del Pd Matteo Ricci al convegno a Roma 'Allarme Pnrr e investimenti pubblici' “Inflazione e caro prezzi rischiano di non far partire i cantieri per la realizzazione del Pnrr. Ci sono stati passi avanti nel dialogo con il governo, ma oggi evidenziamo un problema enorme, quello con gli investimenti. I comuni che hanno preso delle risorse hanno cominciato a fare le prime gare e le gare vanno deserte, perché non ci sono le imprese che eseguono i lavori pubblici". Il motivo secondo Ricci: “è l'aumento del costo delle materie prime, che fa ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Per mettere a terra i progetti delserve un fondo strutturale molto più grande rispetto all'ultimo Decretoe occorre abbassare il super110”.Così il presidente di Ali e coordinatore dei sindaci del Pd Matteoal convegno a Roma 'Allarmee investimenti pubblici' “Inflazione e caro prezzi rischiano di non far partire i cantieri per la realizzazione del. Ci sono stati passi avanti nel dialogo con il governo, ma oggi evidenziamo un problema enorme, quello con gli investimenti. I comuni che hanno preso delle risorse hanno cominciato a fare le prime gare e le gare vanno deserte, perché non ci sono le imprese che eseguono i lavori pubblici". Il motivo secondo: “è l'aumento del costo delle materie prime, che fa ...

Advertising

TV7Benevento : Pnrr: Ricci (Pd), 'più fondi strutturali in dl Aiuti e riduzione bonus 110%' - - pesaronews : Ricci annuncia: «A Pesaro 3.5mln del bando PNRR ‘scuole innovative’» - AnsaMarche : Pnrr: Pesaro, 3,5 mln per riqualificare scuola ' Anna Frank'. Ricci, 'scuole più innovative, sicure, sostenibili e… - EticaEconomia : #Pandemia, #PNRR e #Patto per un nuovo #welfare per la non autosufficienza. Costanzo Ricci e Giovanni Lamura sulle… - pesaronews : Ricci annuncia: «A Pesaro 3.5mln del bando PNRR ‘scuole innovative’» -