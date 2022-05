PNRR, approvati i 10 progetti per il Welfare del Comune di Napoli (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono stati approvati, dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, i dieci progetti per il Welfare presentati dal Comune di Napoli nell’ambito del PNRR. I dieci progetti approvati, per un totale di 9 milioni 116 mila 500 euro, hanno ottenuto in alcuni casi il massimo del punteggio. I settori individuati sono quelli dell’autonomia degli anziani non autosufficienti, del sostegno alle capacità genitoriali, del rafforzamento dei servizi domiciliari per garantire le dimissioni protette, i percorsi di autonomia per le persone con disabilità ed i centri dei servizi per le persone senza fissa dimora. “Si tratta di un’ottima notizia – ha dichiarato l’assessore al Welfare Luca ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 11 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono stati, dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, i dieciper ilpresentati daldinell’ambito del. I dieci, per un totale di 9 milioni 116 mila 500 euro, hanno ottenuto in alcuni casi il massimo del punteggio. I settori individuati sono quelli dell’autonomia degli anziani non autosufficienti, del sostegno alle capacità genitoriali, del rafforzamento dei servizi domiciliari per garantire le dimissioni protette, i percorsi di autonomia per le persone con disabilità ed i centri dei servizi per le persone senza fissa dimora. “Si tratta di un’ottima notizia – ha dichiarato l’assessore alLuca ...

