“Penso a una cosa un po’ montata”: come Mauro Corona prova a sminuire il caso delle molestie degli Alpini | VIDEO (Di mercoledì 11 maggio 2022) A Cartabianca Mauro Corona e Bianca Berlinguer tornano sul tema caldo di giornata, le molestie al raduno degli Alpini di Rimini: l’ospite fisso della conduttrice prova a ridimensionare il caso sposando la tesi dell’Associazione Nazionale Alpini e del suo presidente Sebastiano Favero: alcuni “infiltrati” hanno infangato il buon nome delle penne nere compiendo quegli atti. “C’è qualche giovinastro col cappello alpino – dice Corona in collegamento – sono tanti che lo comprano, sono sulle bancarelle eh. Credo che gli Alpini che conosco io non abbiano neanche la stupidità di fare quei gesti lì. Penso a una cosa un po’ montata”. Machismo di montagna – ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 11 maggio 2022) A Cartabiancae Bianca Berlinguer tornano sul tema caldo di giornata, leal radunodi Rimini: l’ospite fisso della conduttricea ridimensionare ilsposando la tesi dell’Associazione Nazionalee del suo presidente Sebastiano Favero: alcuni “infiltrati” hanno infangato il buon nomepenne nere compiendo quegli atti. “C’è qualche giovinastro col cappello alpino – dicein collegamento – sono tanti che lo comprano, sono sulle bancarelle eh. Credo che gliche conosco io non abbiano neanche la stupidità di fare quei gesti lì.a unaun po’”. Machismo di montagna – ...

Advertising

fattoquotidiano : SUPERBONUS “Le critiche di Draghi al superbonus del 110%? Penso che lui abbia preso una cantonata', risponde così… - GiovaQuez : Orsini: 'Quello che penso debba fare uno studioso in una società libera è fornire categorie concettuali alle person… - GiovaQuez : Di Cesare: 'Non credo di essere parte del 'ventre molle', penso che la debolezza sia spesso una forza. Von der Leye… - robfer2010 : RT @ladyonorato: Ormai penso che sia una sorta di provocazione dare queste notizie con questi titoli. Non c’è altra spiegazione https://t.c… - stefanoedo : RT @alieno54: @vitopetrocelli Ma l'Italia è entrata in guerra contro la Russia? Oppure in Italia è vietato essere filorussi? In tutti e du… -