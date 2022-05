Pd | Palmieri | su parchi Villaggio Prenestino impegno e responsabilità

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Roma – “La Commissione Ambiente è luogo di confronto, così abbiamo stabilito all’inizio della consiliatura. Alla luce di tale scelta, continuiamo a incontrare cittadini, associazioni e comitati per discutere con loro del rilancio della città. Oggi al centro della nostra attenzione abbiamo messo ilcon le sue aree verdi da recuperare e valorizzare”. Così Giammarco, Presidente della Commissione Ambiente in Campidoglio. “I cittadini organizzati nel Comitato di Quartierehanno messo in campo proposte e segnalazioni che riguardano soprattutto tre aree verdi del sesto Municipio: Fosso Scilicino, Torricella Sicura e Rocca di Cambio. Sul primo, da loro adottato, hanno chiesto la riparazione dell’impianto d’irrigazione e ci siamo impegnati a sollecitare ...