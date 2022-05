Nibali e il Tour del coraggio: nel 2014 il trionfo dello Squalo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Nel 2014 Vincenzo Nibali conquistò il Tour de France attaccando con coraggio dal secondo giorno di corsa. Ecco il racconto di quella impresa nelle parole di chi c'era Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 11 maggio 2022) NelVincenzoconquistò ilde France attaccando condal secondo giorno di corsa. Ecco il racconto di quella impresa nelle parole di chi c'era

Advertising

pegnarol : Sono stato un suo grande tifoso. Più che le 2 vittorie al Giro e quella al Tour mi piace ricordare le non vittorie… - _EliaA5 : Quella volta che hai aiutato Basso a vincere il Giro. Quella volta che hai vinto il Giro sulle Tre cime di Lavaredo… - EnfantProdige : RT @pc_947: 2 Giri D'Italia (2013, 2016) 1 Tour de France (2014) 1 Vuelta de Espana (2010) 1 Milano-Sanremo (2018) 2 Giri di Lombardia (201… - theg_u_spot : La Vuelta a España 2010 vissuta in compagnia del nonno ciclista Il Tour de France 2014 in concomitanza con la matu… - LucaZucchetti98 : RT @pc_947: 2 Giri D'Italia (2013, 2016) 1 Tour de France (2014) 1 Vuelta de Espana (2010) 1 Milano-Sanremo (2018) 2 Giri di Lombardia (201… -