MotoGP | Ducati ha “barato” a livello di pressione delle gomme a Jerez? Luigi Dall’Igna | “Non scherziamo…”

(Di mercoledì 11 maggio 2022) Mentre tutta l’attenzione del Circus dovrebbe puntare solamente verso il Gran Premio di Francia di questo fine settimana sul tracciato di Le Mans, un possibile “caso” scuote il Mondiale di2022. Di cosa stiamo parlando? Secondo Motosport Magazine, infatti, nel Gran Premio di Spagna della scorsa settimana si sarebbe vissuto un vero e proprio “pressure-gate”. Ma, come sempre, andiamo a spiegare nel dettaglio. La gara dide la Frontera, come ben ci ricordiamo, ha visto il successo di forza del nostro Francesco Bagnaia, dopo un duello ad altissimocontro Fabio Quartararo. Tuttavia, secondo quanto riportato da un articolo a firma di Max Oxley, qualcosa non sarebbe filato in maniera regolare adi pneumatici. Secondo una tabella arrivata nelle mani del giornalista di Motorsport Magazine (tramite ...