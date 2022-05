Morte Lukoki, le indiscrezioni sono sconvolgenti: “picchiato dalla famiglia, gli hanno amputato la gamba ed è entrato in coma” (Di mercoledì 11 maggio 2022) Arrivano aggiornamenti veramente clamorosi sulla Morte di Jody Lukoki, ex calciatore dell’Ajax. Le notizie sono state rilanciate da alcuni giornali dall’estero. L’ex giocatore aveva da poco compiuto 29 anni e le cause della Morte non sono state chiarite. Nato in Congo, a causa della guerra è emigrato in Olanda insieme ai genitori e al fratello. Inizia a giocare a calcio nello VVA/Spartaan di Haarlem, nel VV Young Boys di Bos en Lommer e nelle giovanili dell’Ajax a partire dal 2003. Debutta a 17 anni nel campionato olandese. Viene ceduto in prestito al Cambuur per maturare esperienza. Nel 2015 si trasferisce nel campionato bulgaro per giocare con il Ludogorec. Poi l’esperienza sfortunata allo Yeni Malatyaspor, infine il trasferimento al Twente. Gli ultimi aggiornamenti provenienti dall’estero ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 11 maggio 2022) Arrivano aggiornamenti veramente clamorosi sulladi Jody, ex calciatore dell’Ajax. Le notiziestate rilanciate da alcuni giornali dall’estero. L’ex giocatore aveva da poco compiuto 29 anni e le cause dellanonstate chiarite. Nato in Congo, a causa della guerra è emigrato in Olanda insieme ai genitori e al fratello. Inizia a giocare a calcio nello VVA/Spartaan di Haarlem, nel VV Young Boys di Bos en Lommer e nelle giovanili dell’Ajax a partire dal 2003. Debutta a 17 anni nel campionato olandese. Viene ceduto in prestito al Cambuur per maturare esperienza. Nel 2015 si trasferisce nel campionato bulgaro per giocare con il Ludogorec. Poi l’esperienza sfortunata allo Yeni Malatyaspor, infine il trasferimento al Twente. Gli ultimi aggiornamenti provenienti dall’estero ...

