Mascherina in aereo e stop obbligo: cosa dicono Bassetti, Gismondo, Pregliasco (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) – stop all’obbligo di Mascherina in aereo da lunedì 16 maggio sui voli Ue. Da Gismondo a Pregliasco e Bassetti, cosa ne pensano gli esperti? “Terrò la Mascherina in aereo e dovrebbero farlo anche i fragili” , dice all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, commentando il nuovo protocollo europeo Easa-Ecdc per la sicurezza nel trasporto aereo. L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie “non dicono ‘non usate la Mascherina’ – precisa il docente dell’università Statale di Milano, direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi del capoluogo lombardo – ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 11 maggio 2022) (Adnkronos) –all’diinda lunedì 16 maggio sui voli Ue. Dane pensano gli esperti? “Terrò laine dovrebbero farlo anche i fragili” , dice all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio, commentando il nuovo protocollo europeo Easa-Ecdc per la sicurezza nel trasporto. L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie “non‘non usate la’ – precisa il docente dell’università Statale di Milano, direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi del capoluogo lombardo – ...

Advertising

Corriere : Dal 16 maggio stop all’obbligo di mascherina in aereo - Adnkronos : #Mascherine: stop obbligo in aereo dal 16 maggio. - GuidoDeMartini : ???? AEROPORTO OGGI ???? D. Quanti tra i presenti sono senza mascherina nell’aerostazione? R. Io e basta, per ora.… - raspa90 : RT @Corriere: Dal 16 maggio stop all’obbligo di mascherina in aereo - italiaserait : Mascherina in aereo, Bassetti: “Obbligo è da Talebani, giusto stop” -