LIVE Juventus-Inter 0-0 | Finale Coppa Italia 2022 in DIRETTA | Dybala parte dall’inizio!

(Di mercoledì 11 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.53 Tra poco l’inno della competizione. 20.50 Squadre che si preparano per l’ingresso in campo. 20.47 Bastoni non è stato rischiato per questa partita, sarà disponibile nelle ultime due. 20.43 Lapotrebbe essere l’unico trofeo da vincere per entrambi, se il Milan conquista lo scudetto a quel punto chi vince va indi Superna. 20.40 Laschiererà titolare Perin in quanto è il portiere dititolare, mentre l’si affida al titolare Handanovic. 20.35 Per, Chiellini e forse anche Bernardeschi potrebbe essere l’ultima partita in bianconero. 20.30 Record d’incassi per questa, oltre 5 ...