Gianluca Poggi | l’impegno per il futuro dei trasporti pubblici

(Adnkronos) – Roma, 11/05/2022 – I mezzi pubblici sono un'ottima soluzione per chi vuole spostarsi in città senza inquinare troppo o liberandosi dei problemi del traffico e dei parcheggi. Peccato che nelle grandi città, come Roma, la metro, i bus e i tram siano spesso in ritardo, poco efficienti e soggetti a guasti o scioperi. Una valida alternativa all'auto personale e ai mezzi pubblici possono essere i taxi e le vetture NCC. Non solo consentono di evitare assembramenti, ma sono anche molto comodi, pratici e risolvono anche il problema della ricerca di posteggio. Ma come prenotare facilmente il proprio servizio di Taxi e NCC? Come sapere se l'azienda di trasporti o il conducente a cui stiamo per affidarci è affidabile? Tutto questo sarà possibile con Taxi Advisor, l'innovativa applicazione, che verrà rilascia-ta a settembre 2022.

