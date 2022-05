Eurovision, dopo un anno la rivelazione del commentatore francese: «Macron ci scrisse per far squalificare i Maneskin dalla gara» (Di mercoledì 11 maggio 2022) La 66° edizione dell’Eurovision Song Contest ha preso ufficialmente il via ieri, 10 maggio, in diretta dal Palasport Olimpico di Torino. La grande festa musicale, quest’anno organizzata in casa, è stata resa possibile dalla vittoria dei Maneskin, saliti nel gradino più alto della competizione dopo 31 anni di sconfitte per l’Italia. Ma lo storico traguardo raggiunto dai cinque ragazzi di Roma è ricordato anche per una delle polemiche più saporite, capace di riempire pagine e pagine di giornali dentro e fuori dai confini italiani. A ricordare il famoso “droga gate” che coinvolse il frontman della band Damiano David poche ore fa è stato il commentatore francese dell’Eurovision Stéphane Bern, svelando dettagli inediti sul ruolo del presidente ... Leggi su open.online (Di mercoledì 11 maggio 2022) La 66° edizione dell’Song Contest ha preso ufficialmente il via ieri, 10 maggio, in diretta dal Palasport Olimpico di Torino. La grande festa musicale, quest’organizzata in casa, è stata resa possibilevittoria dei, saliti nel gradino più alto della competizione31 anni di sconfitte per l’Italia. Ma lo storico traguardo raggiunto dai cinque ragazzi di Roma è ricordato anche per una delle polemiche più saporite, capace di riempire pagine e pagine di giornali dentro e fuori dai confini italiani. A ricordare il famoso “droga gate” che coinvolse il frontman della band Damiano David poche ore fa è stato ildell’Stéphane Bern, svelando dettagli inediti sul ruolo del presidente ...

