Elena Pizzato e Serialmirrors | storie di donne assassine

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 11 maggio 2022)che hanno lasciato un segno nella storia.fatali, forti, dominatrici che non subiscono, ma agiscono per difendersi e anche per uccidere. Dal 12 al 15 maggio alla fiera d’arte contemporanea BOOMing che si svolge allo spazio Dumbo di Bologna, la galleria romana Supermartek presenta la mostra di. L’artista bassanese classe 1979 pone l’accento