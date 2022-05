Advertising

CalcioNews24 : De Laurentiis, rifiuta il selfie con un tifoso: «Non sono della Juventus» - serieAnews_com : #SerieA, #DeLaurentiis si rifiuta di fare la foto con un tifoso della #Juventus #Napoli - Eurosport_IT : 'Non sono della Juventus', niente foto ? - cn1926it : VIDEO #DeLaurentiis rifiuta una foto a un piccolo tifoso bianconero: “Non sono della #Juve” - ilbianconerocom : De Laurentiis rifiuta la foto ad un ragazzo: 'Non sono della Juve' -

Dedi fare un selfie con un giovane tifoso bianconero a margine dell'Assemblea di Lega: "Non sono della Juventus" C'è anche il presidente del Napoli Aurelio Deall'Assemblea ...... nonostante l'obiettivo Champions raggiunto, in base alle parole del presidente Dedovrà ... 'In questo momento 100 milioni per cedere un attaccante non linessuno (esclusi PSG e i ...SERIE A - Il numero uno del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rifiutato la foto con un bambino in maglia bianconera con la seguente motivazione: "Non sono della J ...Napoli Il presidente Aurelio De Laurentiis si è rifiutato di posare per un selfie con un giovane tifoso di calcio perché indossava una a Juventus Maglia. L'episodio è avvenuto all'arrivo del ...