Da giugno attivo il Collio Tour con Hop on hop off (Di mercoledì 11 maggio 2022) Un progetto per esplorare il territorio regionale, dal mare al Collio, all'insegna della mobilità sostenibile ed intermodale, attraverso "Hop on hop off Collio Tour", il nuovo servizio che verrà attivato da giugno grazie alla Regione Friuli Venezia Giulia e Apt Gorizia con la collaborazione di PromoturismoFvg.A presentarlo, con il sindaco di Cormòns e la presidente dell'Azienda provinciale trasporti spa di Gorizia (Apt), è stato l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, oggi, nella sala civica comunale a Cormòns.L'esponente della Giunta regionale ha evidenziato la qualità della proposta da subito condivisa con l'Apt di Gorizia e ha sottolineato la preziosa collaborazione di PromoturismoFvg che si è rapidamente messa all'opera per rendere immediatamente operativo il servizio. Per l'assessore del Friuli ...

