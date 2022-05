Coppa Italia | una serata per la storia | da Allegri a Inzaghi | ecco i possibili record

(Di mercoledì 11 maggio 2022) L’11 maggio del 2006 l’Inter superò la Roma in finale di. L’11 maggio del 2022un’altra finale disempre con i nerazzurri in campo ma stavolta contro la Juventus in un derby d’con due soli precedenti in finale: entrambe vinte dai bianconeri (1958-59, 1964-65). Unaper laperché ida battere sono tanti. La Juventus può diventare la quinta squadra dei cinque grandi campionati europei in grado di vincere almeno 15 volte la principaleNazionale, dopo il Barcellona (31 Copa del Rey), Athletic Club (23 Copa del Rey), Bayern Monaco (20 DFB Pokal) e Real Madrid (19 Copa del Rey). Mentre Massimilanopuò diventare il primo allenatore ...

Commenta per primo Sono quasi del tutto convinto che l'Inter, questa sera, all'Olimpico di Roma, vincerà la, condannando la Juventus di Allegri a chiudere la stagione senza trofei. Se, come penso, ciò dovesse accadere, non scomoderò termini impegnativi come fallimento o formule abusate e già ...All'interno del complesso del Foro Italico, quello tra bianconeri e nerazzurri - pronti a contendersi lanazionale - non sarà l'unico derby d'a monopolizzare la fresca serata romana. Già,...ROMA - Diciannove medaglie complessive, 6 d'oro, 8 d'argento e 5 di bronzo, terzo posto in classifica per numero di ori alle spalle di Olanda e Gran Bretagna ma primo per numero complessivo di medagli ...Mancano poche ore all’atteso fischio d’inizio di Juventus-Inter, finale di Coppa Italia della stagione 2021/2022. Per l’occasione ci sarà il ritorno del grande pubblico allo Stadio Olimpico di Roma.