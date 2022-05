Bill Gates positivo al Covid | ' Sintomi lievi | faremo di tutto per evitare una nuova pandemia'

Advertising

SkyTG24 : Bill Gates positivo al #Covid19: “Fortunato ad aver fatto il vaccino” - repubblica : Covid, Bill Gates positivo. L'annuncio su Twitter: 'Faremo di tutto per evitare una nuova pandemia' - Agenzia_Italia : Bill #Gates positivo al #Covid: 'Per fortuna ho fatto le tre dosi' ?? - Kick57624616 : RT @madforfree: Bill Gates positivo al covid: “Sintomi lievi, sono grato di aver fatto il vaccino”. Praticamente lo stesso punto di vista d… - EnzoCare2 : RT @madforfree: Bill Gates positivo al covid: “Sintomi lievi, sono grato di aver fatto il vaccino”. Praticamente lo stesso punto di vista d… -

è positivo al Covid. Il magnete americano infatti ha annunciato su Twitter di essere risultato positivo al virus Il fondatore di Microsoft, 66 anni, ha scritto su Twitter di avere sintomi ...Anandan, former Managing Director of Microsoft Research, Distinguished Scientist and Emeritus Researcher at Microsoft, and now consultant to the& Melindafoundation commented on his new ...Bill Gates è positivo al Covid. Il magnete americano infatti ha annunciato su Twitter di essere risultato positivo al virus Il fondatore di Microsoft, 66 anni, ha scritto su ...Lo ha annunciato lo stesso fondatore di Microsoft su Twitter. The post Bill Gates positivo al Covid19, “fortunato ad essermi vaccinato” appeared first on BlogSicilia – Ultime notizie dalla Sicilia.