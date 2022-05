A El Salvador una donna è stata condannata a 30 anni di carcere per un aborto spontaneo (Di mercoledì 11 maggio 2022) Identificata come Esme, è stata giudicata colpevole di omicidio aggravato: il suo non è un caso isolato Leggi su ilpost (Di mercoledì 11 maggio 2022) Identificata come Esme, ègiudicata colpevole di omicidio aggravato: il suo non è un caso isolato

