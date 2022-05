Un mini omaggio per Raffaella Carrà all’Eurovision Song Contest (Di martedì 10 maggio 2022) Laura Pausini Se l’Eurovision è tornato in Italia, è anche merito suo. Era il 2011 quando Raffaella Carrà accettò di andare su Rai5 e Rai2 per accendere i riflettori su una manifestazione che ormai non si conosceva più e che sembrava non interessare affatto. E, stando alle parole del direttore Stefano Coletta, la regina del Tuca Tuca avrebbe condotto i galà di questa edizione. A ciò, se aggiungiamo lo status di personaggio internazionale, idolatrato nella Spagna che tanto ama l’Eurovision, e l’amicizia più volte ribadita da Laura Pausini, si capisce come un omaggio alla Carrà sul principale palco europeo sia naturale, oltre che auspicabile. E un omaggio ci sarà. Peccato però che quello che andrà in scena nella puntata inaugurale ha l’aria di essere un contentino. Il ricordo è una menzione come snodo ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 10 maggio 2022) Laura Pausini Se l’Eurovision è tornato in Italia, è anche merito suo. Era il 2011 quandoaccettò di andare su Rai5 e Rai2 per accendere i riflettori su una manifestazione che ormai non si conosceva più e che sembrava non interessare affatto. E, stando alle parole del direttore Stefano Coletta, la regina del Tuca Tuca avrebbe condotto i galà di questa edizione. A ciò, se aggiungiamo lo status di personaggio internazionale, idolatrato nella Spagna che tanto ama l’Eurovision, e l’amicizia più volte ribadita da Laura Pausini, si capisce come unallasul principale palco europeo sia naturale, oltre che auspicabile. E unci sarà. Peccato però che quello che andrà in scena nella puntata inaugurale ha l’aria di essere un contentino. Il ricordo è una menzione come snodo ...

