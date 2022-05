Ultime Notizie – Alpini, Guerini: “Molestie a Rimini? Nessuna tolleranza” (Di martedì 10 maggio 2022) Le denunce di Molestie collegate all’adunata 2022 degli Alpini a Rimini non vanno sottovalutate. Così in una nota il ministro della Difesa Lorenzo Guerini sui casi di violenza e Molestie denunciate in relazione alla 93esima adunata degli Alpini che si è chiusa l’8 maggio a Rimini. ”I comportamenti raccontati da alcune donne sono gravissimi. Episodi che certamente andranno accertati dagli organi competenti, ma che non possono e non devono essere sottovalutati”, le parole del ministro. ”Episodi, voglio ribadirlo con forza, che sarebbero all’opposto dei valori degli Alpini e di una manifestazione che è celebrazione di solidarietà, principi e bellissime tradizioni. È sbagliato fare generalizzazioni, ma allo stesso tempo non ci deve essere ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 10 maggio 2022) Le denunce dicollegate all’adunata 2022 deglinon vanno sottovalutate. Così in una nota il ministro della Difesa Lorenzosui casi di violenza edenunciate in relazione alla 93esima adunata degliche si è chiusa l’8 maggio a. ”I comportamenti raccontati da alcune donne sono gravissimi. Episodi che certamente andranno accertati dagli organi competenti, ma che non possono e non devono essere sottovalutati”, le parole del ministro. ”Episodi, voglio ribadirlo con forza, che sarebbero all’opposto dei valori deglie di una manifestazione che è celebrazione di solidarietà, principi e bellissime tradizioni. È sbagliato fare generalizzazioni, ma allo stesso tempo non ci deve essere ...

