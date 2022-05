Senato, La Russa sbotta in aula contro “l’inutile mascherina che mi costringono a tenere” (Di martedì 10 maggio 2022) «l’inutile mascherina che i Senatori questori mi costringono a tenere». Lo dice in aula Ignazio La Russa, che da presidente d’aula, in Senato, non nasconde la sua idea sulle misure del Senato di contenimento del Covid. Misure che prevedono l’uso dei dispositivi di protezione «esclusivamente in occasione delle sedute dell’Assemblea, delle Commissioni, delle Giunte e dei Comitati e degli organi collegiali nonché nel corso delle riunioni, comprese quelle di carattere amministrativo, dei convegni e delle iniziative aperte al pubblico». Le disposizioni valide dal 2 maggio fino al 15 giugno “raccomandano” inoltre «l’utilizzo dei dispositivi di protezione in tutti i luoghi chiusi». La Russa e lo ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 10 maggio 2022) «che iri questori mi». Lo dice inIgnazio La, che da presidente d’, in, non nasconde la sua idea sulle misure deldi contenimento del Covid. Misure che prevedono l’uso dei dispositivi di protezione «esclusivamente in occasione delle sedute dell’Assemblea, delle Commissioni, delle Giunte e dei Comitati e degli organi collegiali nonché nel corso delle riunioni, comprese quelle di carattere amministrativo, dei convegni e delle iniziative aperte al pubblico». Le disposizioni valide dal 2 maggio fino al 15 giugno “raccomandano” inoltre «l’utilizzo dei dispositivi di protezione in tutti i luoghi chiusi». Lae lo ...

