Rocco Giocattoli a Toys Milano, per settore cammino sempre più inclusivo e sostenibile (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – “La rivoluzione è in atto: le grandi case produttrici di Giocattoli stanno intraprendendo un cammino sempre più inclusivo e attento a tutte le frange della società. Affinché più nessun bambino si senta escluso e pregiudizi e stereotipi possano essere abbattuti fin dalla prima infanzia. La nostra azienda sposa appieno questa tematica e, ad esempio, nei nostri cataloghi abbiamo eliminato ogni distinzione riferita al genere. Non esistono più Giocattoli per bambini e Giocattoli per bambine, ma solo una distinzione rispetto alla categoria dei giochi stessi: Macchine telecomandate, Robot, Bambole, etc. Nessun bambino deve più temere di essere emarginato solo perché ama giocare con un gioco piuttosto che un altro”. Così l’ad di Rocco ... Leggi su italiasera (Di martedì 10 maggio 2022) (Adnkronos) – “La rivoluzione è in atto: le grandi case produttrici distanno intraprendendo unpiùe attento a tutte le frange della società. Affinché più nessun bambino si senta escluso e pregiudizi e stereotipi possano essere abbattuti fin dalla prima infanzia. La nostra azienda sposa appieno questa tematica e, ad esempio, nei nostri cataloghi abbiamo eliminato ogni distinzione riferita al genere. Non esistono piùper bambini eper bambine, ma solo una distinzione rispetto alla categoria dei giochi stessi: Macchine telecomandate, Robot, Bambole, etc. Nessun bambino deve più temere di essere emarginato solo perché ama giocare con un gioco piuttosto che un altro”. Così l’ad di...

