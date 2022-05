Real Madrid, torna di moda un vecchio obiettivo (Di martedì 10 maggio 2022) Il Real Madrid, nonostante un finale di stagione che ha già visto la conquista della Liga, e una finale di Champions League da giocare,... Leggi su calciomercato (Di martedì 10 maggio 2022) Il, nonostante un finale di stagione che ha già visto la conquista della Liga, e una finale di Champions League da giocare,...

Advertising

fattoquotidiano : Il City miliardario sbattuto fuori dalla Champions da un “ordinario” Real Madrid, i Mondiali in Qatar, i nostri clu… - mirkocalemme : La piazza napoletana è ormai così triste e apatica che in moltissimi non sopportano più nemmeno le celebrazioni del… - gippu1 : Carlo #Ancelotti nella leggenda del calcio: è il primo allenatore ad aver vinto tutti i 5 principali campionati al… - chievodimilano : Potentissima la juve, chissà che plusvalenza ha fatto rivendendolo subito al Real Madrid - inotg_inot59 : RT @fattoquotidiano: Il City miliardario sbattuto fuori dalla Champions da un “ordinario” Real Madrid, i Mondiali in Qatar, i nostri club i… -