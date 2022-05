Per la Procura le coop sociali non avevano alcuni requisiti richiesti (Di martedì 10 maggio 2022) di Erika Noschese Le cooperative sociali non avrebbero rispettato i requisiti richiesti, violando la legge 381, che prevede che le cooperative sociali di tipo B abbiano una quota minima del 30% di lavoratori “svantaggiati”. Si fonda, in sintesi, sulle “mancanze” delle coop l’istruttoria della Procura. Ieri pomeriggio l’udienza a carico del consigliere regionale (oggi sospeso Nino Savastano, difeso dall’avvocato Giovanni Annunziata e Vittorio Zoccola, definito il ras delle cooperative sociali, difeso dai legali Gaetano Manzi e Giuseppe Della Monica nell’ambito del procedimento ribattezzato “Sistema Salerno” per far luce su eventuali irregolarità nell’affidamento dei servizi per la gestione del verde pubblico, dei parchi ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 10 maggio 2022) di Erika Noschese Leerativenon avrebbero rispettato i, violando la legge 381, che prevede che leerativedi tipo B abbiano una quota minima del 30% di lavoratori “svantaggiati”. Si fonda, in sintesi, sulle “mancanze” dellel’istruttoria della. Ieri pomeriggio l’udienza a carico del consigliere regionale (oggi sospeso Nino Savastano, difeso dall’avvocato Giovanni Annunziata e Vittorio Zoccola, definito il ras delleerative, difeso dai legali Gaetano Manzi e Giuseppe Della Monica nell’ambito del procedimento ribattezzato “Sistema Salerno” per far luce su eventuali irregolarità nell’affidamento dei servizi per la gestione del verde pubblico, dei parchi ...

