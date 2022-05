Paolini-Teichmann in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2022 (Di martedì 10 maggio 2022) Jasmine Paolini se la vedrà contro la svizzera Jil Teichmann al primo turno degli Internazionali d’Italia 2022. Tra le due non ci sono precedenti. L’azzurra è riuscita ad entrare nel tabellone principale del Foro Italico proprio a pochi giorni dall’inizio del torneo. La sua wild card è così andata a Martina Trevisan, eliminata all’esordio dalla cinese Zhang nella giornata di ieri. Paolini partirà sfavorita contro la tennista elvetica. Quest’ultima, infatti, si presenta nella Capitale dopo la grandissima semifinale raggiunta a Madrid. Teichmann si trova perfettamente a suo agio sulla terra battuta, di cui è una delle migliori interpreti dell’intero circuito femminile. Paolini non è in un grande momento a livello di risultati. C’è da dire che una ... Leggi su sportface (Di martedì 10 maggio 2022) Jasminese la vedrà contro la svizzera Jilal primo turno degli. Tra le due non ci sono precedenti. L’azzurra è riuscita ad entrare nel tabellone principale del Foro Italico proprio a pochi giorni dall’inizio del torneo. La sua wild card è così andata a Martina Trevisan, eliminata all’esordio dalla cinese Zhang nella giornata di ieri.partirà sfavorita contro la tennista elvetica. Quest’ultima, infatti, si presenta nella Capitale dopo la grandissima semifinale raggiunta a Madrid.si trova perfettamente a suo agio sulla terra battuta, di cui è una delle migliori interpreti dell’intero circuito femminile.non è in un grande momento a livello di risultati. C’è da dire che una ...

