Pallanuoto femminile, Serie A1: L'Ekipe Orizzonte Catania vola in Finale Scudetto, Roma battuta 11-9 in gara-3 (Di martedì 10 maggio 2022) La Serie A1 2021-2022 di Pallanuoto femminile oggi, martedì 10 maggio, ha visto proseguire i play-off Scudetto: si è conclusa anche la seconda semiFinale, giocata con la formula al meglio delle tre partite. A raggiungere in Finale il Plebiscito Padova è L'Ekipe Orizzonte Catania, che oggi ha battuto la SIS Roma per 11-9 nella bella. La Finale Scudetto tra patavine ed etnee si giocherà il 13, 16, 19 ed eventualmente 22 e 25 maggio, al meglio delle cinque partite, con le venete che avranno il vantaggio del fattore campo in caso di bella, grazie al miglior piazzamento nella regular season. La Finale per il terzo posto tra le capitoline ed il CSS Verona (eliminato in ...

