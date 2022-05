Napoli | Vieri | “A un certo punto mi sono detto che avrebbe vinto”

(Di martedì 10 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Milan favorito, ma nelle prossime due giornate di campionato potrà succedere di tutto. Bobonon si sbilancia e si lascia guidare dalla classifica per indicare la sua favorita nella corsa al tricolore. Eppure c’è stato un momento in cui tra le due milanesi si è ‘inserito‘ il terzo incomodo. “Ilnon è inferiore a Inter e Milan: ad unmi ero: “Lo vincono loro”. Ma hanno sbagliato le partita in casa con Fiorentina e Roma ecrollati a Empoli“, è il pensiero dell’ex attaccante, espresso durante un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Il sogno tricolore per la formazione di Luciano Spalletti, insomma, è svanito al Diego Armando Maradona, nel momento in cui agli azzurri si chiedeva lo ...

