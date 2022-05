Mourinho, continua la luna di miele con Abraham: «È a Roma perché si è fidato di me» (Di martedì 10 maggio 2022) Intervistato da Sky Sports, il tecnico della Roma José Mourinho ha avuto parole di stima e di apprezzamento verso Abraham, l’attaccante ex Chelsea che l’allenatore portoghese ha voluto a tutti i costi portare in giallorosso. «Io penso che non sia una decisione facile per un giovane lasciare il proprio club, la propria casa, la propria città, il proprio Paese, la Premier League, che è un campionato difficile da lasciare quando ci giochi. Io credo lui lo abbia fatto perché si è fidato di me. Però se vuole tornare in Inghilterra, e non credo che lo voglia ora, deve solo schioccare le dita. Sono molto felice per lui, è tornato con la sua Nazionale» Ragazzi inglesi come Tammy, Smalling e Tomori hanno dimostrato – continua Mou – che c’è vita oltre la Premier. «È venuto a ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 10 maggio 2022) Intervistato da Sky Sports, il tecnico dellaJoséha avuto parole di stima e di apprezzamento verso, l’attaccante ex Chelsea che l’allenatore portoghese ha voluto a tutti i costi portare in giallorosso. «Io penso che non sia una decisione facile per un giovane lasciare il proprio club, la propria casa, la propria città, il proprio Paese, la Premier League, che è un campionato difficile da lasciare quando ci giochi. Io credo lui lo abbia fattosi èdi me. Però se vuole tornare in Inghilterra, e non credo che lo voglia ora, deve solo schioccare le dita. Sono molto felice per lui, è tornato con la sua Nazionale» Ragazzi inglesi come Tammy, Smalling e Tomori hanno dimostrato –Mou – che c’è vita oltre la Premier. «È venuto a ...

