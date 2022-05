Mario Draghi salvo per un voto, clamoroso agguato di Pd e M5s: il ruolo di FdI (Di martedì 10 maggio 2022) I grillini tentano il blitz contro Mario Draghi. E si trascinano dietro anche il Partito democratico.Mafinisce male (per loro). E il governo si salva grazie all'astensione di Fratelli d'Italia. Ecco i fatti. Che succedono domenica notte. Quando la Commissione Industria del Senato è impegnata nelle votazioni sul decreto Tagliaprezzi. C'è una misura che riguarda l'ex Ilva. E prevede il trasferimento di 150milioni dalla bonifica alla decarbonizzazione dell'acciaieria. È un tema che sta molto a cuore al premier. Che, anche recentemente, ha sottolineato quanto sia importante produrre acciaio a Taranto in questa fase di instabilità internazionale e di penuria di materie prime. Bene: il Movimento 5 Stelle presenta un emendamento proprio per cancellare questo articolo del decreto. E, nonostante la contrarietà del governo, il senatore Mario ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 10 maggio 2022) I grillini tentano il blitz contro. E si trascinano dietro anche il Partito democratico.Mafinisce male (per loro). E il governo si salva grazie all'astensione di Fratelli d'Italia. Ecco i fatti. Che succedono domenica notte. Quando la Commissione Industria del Senato è impegnata nelle votazioni sul decreto Tagliaprezzi. C'è una misura che riguarda l'ex Ilva. E prevede il trasferimento di 150milioni dalla bonifica alla decarbonizzazione dell'acciaieria. È un tema che sta molto a cuore al premier. Che, anche recentemente, ha sottolineato quanto sia importante produrre acciaio a Taranto in questa fase di instabilità internazionale e di penuria di materie prime. Bene: il Movimento 5 Stelle presenta un emendamento proprio per cancellare questo articolo del decreto. E, nonostante la contrarietà del governo, il senatore...

